Son Dakika... İstanbul'da metro istasyonunda yangın

Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.
İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Vezneciler Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.
Vezneciler metro istasyonunda ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda yangın çıktı.
İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...