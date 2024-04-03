Son dakika... İstanbul'un bir ilçesinde daha oylar yeniden sayılacak

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İstanbul'un bir ilçesinde daha oylar yeniden sayılacak
AKP'nin itirazı üzerine İstanbul'un Beykoz ilçesinde oylar tekrar sayılacak.

İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin belediye başkanlığını kazandığı Beykoz ilçesinde, AKP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Beykoz Belediye Başkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Alaattin Köseler 68 bin 453 (yüzde 45,87), AKP adayı Murat Aydın 67 bin 20 (yüzde 44,91) oy aldı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'nin Beykoz İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen itirazının İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildiğini aktardı.

Çelik, "Beykoz’da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı. Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

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AKP Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, karadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart günü vatandaşlarımız sandıkta iradesini ortaya koydu. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara yansıması için itirazlarımızı sürdürüyoruz. İlçe seçim kurulu tarafından reddedilen itirazlarımızı il seçim kuruluna taşıdık. Mazbatalar verilene kadar süreç devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

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