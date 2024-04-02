Son dakika... İstanbul'un ilçesinde oylar yeniden sayılacak

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, AKP'nin itirazları sonrasında kullanılan tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

OY FARKI BİNDEN AZ

Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe,107.636 oy ile yüzde 40,45 oy oranına ulaşırken, AKP'nin adayı Hasan Tahsin Usta 106.757 oy ile yüzde 40.12'lik oy oranına ulaşmıştı.

İki isim arasındaki oy farkı binden daha az durumda.

GELİŞMEYİ EKREM İMAMOĞLU DUYURDU

Gelişmeyi İBB başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

İmamoğlu AKP'nin talebiyle Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıklarken, CHP'nin Ümraniye için yaptığı talebin ise reddedildiğini duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında, "Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜMRANİYE'DE İTİRAZIN REDDEDİLMESİNE AYKUT ERDOĞDU'DAN TEPKİ

Öte yandan, CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başvurularının reddedilmesine tepki gösterdi.

Erdoğdu, itirazlarını İl Seçim Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.

Erdoğdu'nun paylaşımı şu şekilde oldu:

Ümraniye’de yaptığımız itirazı ilçe seçim kurulu reddetti. Ümraniye’de oylar yeniden sayılmayacak. Ancak Gazi Osman Paşa’da AK Partinin yaptığı itirazın kabul edildiği ve oyların yeniden sayılacağına ilişkin bilgi var. Bu büyük haksızlık olur. İl Seçim Kurulunda itiraz edeceğiz. Durumu takip ediyoruz.

Ümraniye ilçesinde AKP'nin adayı İsmet Yıldırım,174.555 oy ile yüzde 42,45 oy oranına ulaşırken, CHP'nin adayı Aykut Erdoğdu ise 165.054 oy ile yüzde 40.14'lik oy oranına ulaşmıştı.