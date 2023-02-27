Son Dakika... İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem



AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.87 km] Foça (İzmir) Tarih:2023-02-27 Saat:21:22:21 TSİ Enlem:38.638 N Boylam:26.701 E Derinlik:14.5 km"

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"FOCA (IZMIR) 27.02.2023, 21:22:21 TSİ Büyüklük: 4.0 Derinlik: 6.9 km"

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valisi Köşger, Ege Denizi’nde İzmir’in Foça ilçesi açıklarında saat 21.22’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Vali Köşger, “İlimiz Foça merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.