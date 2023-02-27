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Son Dakika... İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir Foça açıklarında saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 14,5 kilometre derinlikte kaydedildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 21:28
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Son Dakika... İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.87 km] Foça (İzmir) Tarih:2023-02-27 Saat:21:22:21 TSİ Enlem:38.638 N Boylam:26.701 E Derinlik:14.5 km"

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"FOCA (IZMIR) 27.02.2023, 21:22:21 TSİ Büyüklük: 4.0 Derinlik: 6.9 km"

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valisi Köşger, Ege Denizi’nde İzmir’in Foça ilçesi açıklarında saat 21.22’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Vali Köşger, “İlimiz Foça merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

 

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