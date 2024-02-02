Son dakika... İzmir'de deprem

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İzmir'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, İzmir'in Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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