Son dakika: İzmir Karaburun'da deprem! AFAD açıkladı (1 Ekim 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada,Ege Denizi'ne 46.23 kilometre uzaklıkta İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 14.49'da gerçekleşen sarsıntının 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.