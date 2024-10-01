Son dakika: İzmir Karaburun'da deprem! AFAD açıkladı (1 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika: İzmir Karaburun'da deprem! AFAD açıkladı (1 Ekim 2024)

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre; İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada,Ege Denizi'ne 46.23 kilometre uzaklıkta İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 14.49'da gerçekleşen sarsıntının 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

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