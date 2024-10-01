Son dakika: İzmir Karaburun'da deprem! AFAD açıkladı (1 Ekim 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada,Ege Denizi'ne 46.23 kilometre uzaklıkta İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 14.49'da gerçekleşen sarsıntının 11.01 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [46.23 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-10-01
Saat:14:49:04 TSİ
Enlem:38.9275 N
Boylam:26.00222 E
Derinlik:11.01 km
Detay:https://t.co/sVDPW0u3ou@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi