Son dakika... İzmir'de tüp patlaması: 5 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

5 ÖLÜ 63 YARALI

Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 63 kişinin de yaralandığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Torbalı ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından ilk açıklamasını yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'ye yakın da yaralı olduğunu ifade etti.

VALİDEN AÇIKLAMA

İzmir’de meydana gelen doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamanın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban ilk açıklamasını yaptı. Elban patlamaya sanayi tüpünün sebebiyet verdiğini ve patlama sonucunda 11 binanın da hasar aldığını ifade etti.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir'den yaşanan doğal gaz patlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

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