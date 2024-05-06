Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başlayan Kabine Toplantısı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin gözü kulağı şimdi Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak.

Normal şartlarda her 2 hafta da bir gerçekleştirilen Kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almamasından dolayı yapılamamıştı.