Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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