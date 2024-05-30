Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Davanın düştüğü belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık operasyonları sebebiyle hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkındaki sözleri sebebiyle yargılandığı dava düştü.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle hakkında meclis soruşturması açılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava devam etti.

Bugün yapılan duruşmada savcı, ceza talepli mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin, "Ek savunmanız olacak mı" sorusuna, "Biz savunma yapmıyoruz. Savcının mütalaasına karşı beyanda bulunuyoruz" diyerek, "Cumhuriyet savcısı, suç işleme pahasına, Anayasa'nın 83. Maddesini ihlal ederek Sayın genel başkan hakkında iddianame düzenledi. Derhal davada düşme kararı verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

mqdbrs-x.jpgKARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, müşteki Erdoğan Bayraktar'ın olay tarihi olan 26 Kasım 2014 tarihinde kamu görevinde olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun üzerine atlı suçun şikayete tabi olduğunu ve müşteki Erdoğan Bayraktar'ın da şikayetinden vazgeçtiğini ve bu nedenle 'şikayet yoksunluğu' oluştuğunu kaydetti.

Mahkeme, Anayasa'nın 83/1. Maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı sebebiyle de Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığını belirterek davanın düşmesine hükmetti.

kpxfeujlu0syylzryzp0fg.webp

Son Haberler
Denizli’ye sağanak yağış uyarısı Yerel Haberler
Denizli’ye sağanak yağış uyarısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Özgür Özel: İktidar destek mi olacak yoksa köstek mi göreceğiz Gündem
Özgür Özel: İktidar destek mi olacak yoksa köstek mi göreceğiz
Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı Ekonomi
Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı
Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor Gündem
Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor
TSK personeline yasak geldi. TBMM’de kabul edildi Gündem
TSK personeline yasak geldi. TBMM’de kabul edildi
Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali ortaya çıktı. Bakın hangi ünlünün kızı Magazin
Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali ortaya çıktı. Bakın hangi ünlünün kızı