Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık operasyonları sebebiyle hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkındaki sözleri sebebiyle yargılandığı dava düştü.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle hakkında meclis soruşturması açılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava devam etti.

Bugün yapılan duruşmada savcı, ceza talepli mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin, "Ek savunmanız olacak mı" sorusuna, "Biz savunma yapmıyoruz. Savcının mütalaasına karşı beyanda bulunuyoruz" diyerek, "Cumhuriyet savcısı, suç işleme pahasına, Anayasa'nın 83. Maddesini ihlal ederek Sayın genel başkan hakkında iddianame düzenledi. Derhal davada düşme kararı verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, müşteki Erdoğan Bayraktar'ın olay tarihi olan 26 Kasım 2014 tarihinde kamu görevinde olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun üzerine atlı suçun şikayete tabi olduğunu ve müşteki Erdoğan Bayraktar'ın da şikayetinden vazgeçtiğini ve bu nedenle 'şikayet yoksunluğu' oluştuğunu kaydetti.

Mahkeme, Anayasa'nın 83/1. Maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı sebebiyle de Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığını belirterek davanın düşmesine hükmetti.