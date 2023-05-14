Son dakika... Kılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda oy güvenliği için uyarı yaptı.

Son dakika... Kılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sandık paylaşımı geldi.

Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. Asla sandıkların başından ayrılmayın" uyarısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek.

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