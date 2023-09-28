Son dakika... Kütahya'da deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.42'de meydana gelen depremin Gediz merkezli olduğu öğrenilirken, depremin derinliği ise 9.81 km olarak ölçüldü.