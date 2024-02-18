Son dakika... Maden faciasında şirket müdürü serbest bırakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Maden faciasında şirket müdürü serbest bırakıldı
Erzincan’daki maden kazasında meydana gelen göçükle ilgili soruşturmada, gözaltına alınan şirketin Türkiye müdürü yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Anagold Madencilik şirketine ait maden ocağında gerçekleşen faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İliç’teki maden ocağında yaşanan göçüğe ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Söz konusu soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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