Son dakika... Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde rastlanan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına çıktı. Avrupa ülkesi İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası yetkililer tarafından doğrulandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere hızla yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasından sonra Avrupa'ya yayıldı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakasını yetkililer tarafından doğrulandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ İSVEÇ'TE GÖRÜLDÜ

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed, gerçekleştirdiği basın toplantısında, öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak isimlendirilen bir maymun çiçeği vakası olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilen açıklamada ise, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez görüldüğünden bahsedilerek hastanın başkent Stockholm'de olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Afrika kıtasında yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan maymun çiçeği virüsü tehlikesi sonrası DSÖ, dün virüsün yayılması sebebiyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.