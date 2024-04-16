Son dakika... Mehmet Şimşek'ten KDV zammı açıklaması

Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını duyurdu.

Açıklanan taslağa göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) 2 nci maddesinde yer alan yetki çerçevesinde, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındaki yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulamasına yönelik olarak 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.1) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. Ayrıca aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “1/1/2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve Tebliğin (III/B-2.4) bölümünde yer alan “(%8)” ibareleri “(%10)”, “(%18)” ibareleri “(%20)” şeklinde değiştirilmiştir.”

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DÜZELTME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın lokanta ve kafelerde KDV zammına hazırlandığına yönelik yapılan açıklamaya ilişkin olarak, KDV oranlarında artış yapmadıklarını, suistimalleri engellemeye yönelik tedbir aldıklarını bildirdi.

Şimşek, Anadolu Ajansı'nın (AA) KDV zammına ilişkin yaptığı 'X' paylaşımını alıntılayarak, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" paylaşımında bulundu.