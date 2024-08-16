Son dakika...Merkez Bankası dolar enflasyon ve faiz tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Ankette yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi 37,75 TL'den 37,37 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, 41,52 TL olarak belirlendi.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 50

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 oldu.