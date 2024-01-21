Son dakika... MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 aday lisesini daha açıklandı.
İşte açıklanan adaylar:
Düzce: Yılmaz Eser
Çanakkale/ Ayvacık: Muharrem Şahin
Çanakkale/ Bayramiç: Tuncay Özkaya
Çanakkale/ Biga: Sıtkı Keçeci
Çanakkale/ Bozcaada: Samet Turhal
Çanakkale/ Çan: Davut Karagöz
Çanakkale/ Ezine: Tahsin Yüksel
Çanakkale/ Gelibolu: Hüseyin Öner Gündoğdu
Çanakkale/ Gökçeada: Halil Rüştü Akgün
Çanakkale/ Lapseki: Âdem Balta
Çanakkale/ Yenice: Kemal Cangül
Düzce/ Akçakoca: Mehmet Okan Yanmaz
Düzce/ Cumayeri: Mustafa Koloğlu
Düzce/ Çilimli: İsmail Bayrak
Düzce/ Gölyaka: Muzaffer Coşkun
Düzce/ Kaynaşlı: Eftal Altundal
Edirne/ Lalapaşa: Bedir Adıyaman
Edirne/ Meriç: Ahmet Durmaz
Edirne/ Süloğlu: Halil Özgüven
Edirne/ Uzunköprü: Erdoğan Orman
Giresun/ Alucra Mete Metinyurt
Giresun/ Bulancak: Fatih Alparslan
Giresun/ Çamoluk: Fatih Düz
Giresun/ Dereli: Cihan Özdemir
Giresun/ Doğankent: Resul Tekin
Giresun/ Espiye: İbrahim Yanık
Giresun/ Eynesil: Barış Güdük
Giresun/ Görele: Hasan Ali Kodal
Giresun/ Keşap: Nihat Yılmaz
Giresun/ Şebinkarahisar: Mustafa Zahir Bakıcı
Giresun/ Yağlıdere: Yaşar İbaş
Isparta/ Aksu: Aksoy Karaduman
Isparta/ Atabey: Aziz Eraslan
Isparta/ Eğirdir: Mehmet Demirel
Isparta/ Gelendost: Hakan Demirtaş
Isparta/ Gönen: Mete Elcim
Isparta/ Keçiborlu: İbrahim Gündüz
Isparta/ Sütçüler: Kasım Kutlu
Isparta/ Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü
Kırklareli/ Babaeski: Hakan Arıcı
Kırklareli/ Demirköy: Muhlis Yavuz
Kırklareli/ Lüleburgaz: İbrahim Yılmaz
Kırklareli/ Pehlivanköy: Pınar Akyüz Şahin
Kırklareli/ Pınarhisar: Sabri Özcan
Kırklareli/ Vize: Sencer Karaman
Uşak/ Banaz: Aziz Bulut
Uşak/ Eşme: İlhan Özkan
Uşak/ Karahallı: Şenel Çakır
Uşak/ Sivaslı: Ali Çetin
Uşak/ Ulubey: Yorum Eskici
Yalova/ Altınova: Kemal Şenol
Yalova/ Armutlu: Mustafa Tokat
Yalova/ Çınarcık: Leyla Kılıç
Yalova/ Çiftlikköy: Yaşar Boz
Yalova/ Termal: Serkan Ergen