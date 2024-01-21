Son dakika... MHP 55 adayını daha açıkladı

Kaynak: Türkgün
Son dakika... MHP 55 adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel seçimlerde aday olarak belirdlediği 55 ismi daha açıkladı. İşte 1 il 54 ilçe adayları.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 aday lisesini daha açıklandı.

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İşte açıklanan adaylar:

Düzce: Yılmaz Eser

Çanakkale/ Ayvacık: Muharrem Şahin

Çanakkale/ Bayramiç: Tuncay Özkaya

Çanakkale/ Biga: Sıtkı Keçeci

Çanakkale/ Bozcaada: Samet Turhal

Çanakkale/ Çan: Davut Karagöz

Çanakkale/ Ezine: Tahsin Yüksel

Çanakkale/ Gelibolu: Hüseyin Öner Gündoğdu

Çanakkale/ Gökçeada: Halil Rüştü Akgün

Çanakkale/ Lapseki: Âdem Balta

Çanakkale/ Yenice: Kemal Cangül

Düzce/ Akçakoca: Mehmet Okan Yanmaz

Düzce/ Cumayeri: Mustafa Koloğlu

Düzce/ Çilimli: İsmail Bayrak

Düzce/ Gölyaka: Muzaffer Coşkun

Düzce/ Kaynaşlı: Eftal Altundal

Edirne/ Lalapaşa: Bedir Adıyaman

Edirne/ Meriç: Ahmet Durmaz

Edirne/ Süloğlu: Halil Özgüven

Edirne/ Uzunköprü: Erdoğan Orman

Giresun/ Alucra Mete Metinyurt

Giresun/ Bulancak: Fatih Alparslan

Giresun/ Çamoluk: Fatih Düz

Giresun/ Dereli: Cihan Özdemir

Giresun/ Doğankent: Resul Tekin

Giresun/ Espiye: İbrahim Yanık

Giresun/ Eynesil: Barış Güdük

Giresun/ Görele: Hasan Ali Kodal

Giresun/ Keşap: Nihat Yılmaz

Giresun/ Şebinkarahisar: Mustafa Zahir Bakıcı

Giresun/ Yağlıdere: Yaşar İbaş

Isparta/ Aksu: Aksoy Karaduman

Isparta/ Atabey: Aziz Eraslan

Isparta/ Eğirdir: Mehmet Demirel

Isparta/ Gelendost: Hakan Demirtaş

Isparta/ Gönen: Mete Elcim

Isparta/ Keçiborlu: İbrahim Gündüz

Isparta/ Sütçüler: Kasım Kutlu

Isparta/ Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü

Kırklareli/ Babaeski: Hakan Arıcı

Kırklareli/ Demirköy: Muhlis Yavuz

Kırklareli/ Lüleburgaz: İbrahim Yılmaz

Kırklareli/ Pehlivanköy: Pınar Akyüz Şahin

Kırklareli/ Pınarhisar: Sabri Özcan

Kırklareli/ Vize: Sencer Karaman

Uşak/ Banaz: Aziz Bulut

Uşak/ Eşme: İlhan Özkan

Uşak/ Karahallı: Şenel Çakır

Uşak/ Sivaslı: Ali Çetin

Uşak/ Ulubey: Yorum Eskici

Yalova/ Altınova: Kemal Şenol

Yalova/ Armutlu: Mustafa Tokat

Yalova/ Çınarcık: Leyla Kılıç

Yalova/ Çiftlikköy: Yaşar Boz

Yalova/ Termal: Serkan Ergen

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