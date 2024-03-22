Son dakika... Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı düzenlendi. RIA haber ajansının aktardığı bilgilere göre, kamuflajlı en az dört kişi kalabalığa ateş açtı.

100 ÖLÜ İDDİASI

Gerçekleşen saldırıda ölü sayısının 100'den fazla olduğu iddia edilirken, Rus basının aktardığına göre, ölü sayısı 40'a yükselirken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konser alanı boşaltılırken, TASS haber ajansı, çatışmanın yaşandığı binada bir patlama ve yangın çıktığını duyurdu.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

SALDIRI SIRASINDA ÇEKİLEN VİDEO

OLAY SONRASI PATLAMA

Saldırganların silahlı saldırı sonrası binayı havaya uçurduğu iddia edildi. Çekilen görüntülerde, saldırının gerçekleştiği konser salonunda büyük bir yangın çıktığı görülüyor.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak “görüntülerin korkunç” olduğuna dair bir açıklama yaptı.

“­Düşüncelerimiz kurbanlarla” denilen açıklamada Moskova’daki ABD’lilerin bulundukları yerlerde kalmaları talep edildi.

Beyaz Saray, saldırılara şu an için Ukrayna’nın karıştığına dair bir delil olmadığını da ifade etti.

İKİNCİ PATLAMA

İnterfax haber ajansına göre konser salonu yakınlarında ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası Moskova'daki havalimanlarında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı söylendi.

Moskova'da hafta sonu yapılacak tüm toplu etkinlikler iptal edildi.