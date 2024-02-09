Son dakika... MSB kararı onayladı. Teğmenler TSK'dan ihraç edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... MSB kararı onayladı. Teğmenler TSK'dan ihraç edildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da meydana gelen olaya karışan personel hakkında, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilerek TSK'dan ihraç edildiği açıklandı.

Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Gazi Mustafa Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,10 Kasım tarihinde Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerle bu duruma tepki gösteren teğmenler arasında çıkan kavgaya karışan tüm teğmenlerin TSK'dan ihraç edildiğini açıkladı.

"HADİSEYE KARIŞAN TEĞMENLERE 'SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA' KARARI VERİLMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verilmiştir.

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Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle buna tepki gösteren teğmen arasında kavga çıkmıştı.

Teğmenler arasındaki tartışma ilerleyen günlerde de sürdü. 13 Kasım’da bazı teğmenler yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin kaldığı 405 numaralı koğuşun kapısına Atatürk posteri astı. Atatürk posterine tepki gösteren teğmenlerle poster asan teğmenler arasında arbede yaşandı. Arbededen sonra 10 Kasım’da yakasına Atatürk posteri takmayan Piyade Teğmen A.A. Tuzla Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu almak istedi. Hastanede darp izine rastlanmadığı raporu verilince de Tuzla Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Bu gelişmeler üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı idari soruşturma başlattı. Disiplin Soruşturma Heyeti’nin 5 Aralık’ta hazırladığı raporla yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren dört teğmenin ihracı istendi. Disiplin Soruşturma Heyeti 405 numaralı koğuşta kalan üç teğmenin de ihracını talep etti.

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