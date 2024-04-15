Son Dakika... Muğla'da arka arkaya iki deprem!

Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Muğla'da arka arkaya iki deprem!
AFAD verilerine göre Muğla'da arka arkaya iki deprem oldu. Depremlerden birinin büyüklüğü 3.1 olurken, diğerinin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi sabah saatler 08:28'i gösterdiğinde Akdeniz açıklarında bir deprem olduğunu açıkladı.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyurulurken derinlik 16.1 km olarak belirtildi.

Söz konusu depremin 38 dakika sonrasında bir deprem daha meydana geldi.

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İkinci depremin verilerini geçen ilk kaynak AFAD'dı. AFAD, depremin merkez üssünü Muğla, Datça olarak açıkladı.

Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği ise 6.39 km olarak duyuruldu.

Depremin çevre illerden de hissedildiği sosyal medya kullanıcıları tarafından belirtildi.

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