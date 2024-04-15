Son Dakika... Muğla'da arka arkaya iki deprem!

Kandilli Rasathanesi sabah saatler 08:28'i gösterdiğinde Akdeniz açıklarında bir deprem olduğunu açıkladı.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyurulurken derinlik 16.1 km olarak belirtildi.
Söz konusu depremin 38 dakika sonrasında bir deprem daha meydana geldi.
İkinci depremin verilerini geçen ilk kaynak AFAD'dı. AFAD, depremin merkez üssünü Muğla, Datça olarak açıkladı.
Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği ise 6.39 km olarak duyuruldu.
Depremin çevre illerden de hissedildiği sosyal medya kullanıcıları tarafından belirtildi.