Son Dakika... Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı SÖZCÜ TV'de. Alişer Delek moderatörlüğündeki “Liderler Özel'e” bu akşam Muharrem İnce konuk oldu. İpek Özbey, Simge Fıstıkoğlu, Uğur Dündar ve Aytunç Erkin'in sorularıyla merak edilenleri yanıtlıyor.

İnce burada yaptığı açıklamada adaylıktan çekilme şartı olarak “Davutoğlu ve Babacan’ı göndersinler, CHP’ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu’na destek vereceğim. Üç tane cumhurbaşkanı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ONLARI DA YARGILAYACAĞIZ”

İnce, “Bunu neden daha önce dile getirmediniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Siyaset bu. Ben size ‘Niye bu kıyafeti giydiniz?' diyor muyum? Ben bu ülkede iddialı bir siyasetçiyim. 16 milyon oy almış bir siyasetçiyim. Öncesini, sonrasını ne yapacaksınız? Ben güzelce söylüyorum. Bunun zamanlamasını da ben yapayım müsaadenizle. Zamanımız bol, 10 gün var… Destekleyeceğim, at ikisini kenara… Olmaz onlarla, onları da yargılayacağız. Öyle yok, Yüce Divan'a gidecekler. Var mı bundan güzel teklif?”