Son Dakika... Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, SÖZCÜ Televizyonu’nda yaptığı açıklamada adaylıktan çekilme şartını açıkladı.

Son Dakika... Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı SÖZCÜ TV'de. Alişer Delek moderatörlüğündeki “Liderler Özel'e” bu akşam Muharrem İnce konuk oldu. İpek Özbey, Simge Fıstıkoğlu, Uğur Dündar ve Aytunç Erkin'in sorularıyla merak edilenleri yanıtlıyor.

İnce burada yaptığı açıklamada adaylıktan çekilme şartı olarak “Davutoğlu ve Babacan’ı göndersinler, CHP’ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu’na destek vereceğim. Üç tane cumhurbaşkanı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ONLARI DA YARGILAYACAĞIZ”

İnce, “Bunu neden daha önce dile getirmediniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Siyaset bu. Ben size ‘Niye bu kıyafeti giydiniz?' diyor muyum? Ben bu ülkede iddialı bir siyasetçiyim. 16 milyon oy almış bir siyasetçiyim. Öncesini, sonrasını ne yapacaksınız? Ben güzelce söylüyorum. Bunun zamanlamasını da ben yapayım müsaadenizle. Zamanımız bol, 10 gün var… Destekleyeceğim, at ikisini kenara… Olmaz onlarla, onları da yargılayacağız. Öyle yok, Yüce Divan'a gidecekler. Var mı bundan güzel teklif?”

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Fenerbahçe Olympiakos'a son saniyede yenildi Spor
Fenerbahçe Olympiakos'a son saniyede yenildi
Fenerbahçe final umutlarını Kadıköy'e bıraktı Spor
Fenerbahçe final umutlarını Kadıköy'e bıraktı
Babacan Kadıköy’den Erdoğan’a seslendi ‘Biraz yavaş. Ülkeyi yayık ayranına çevirdiniz’ Siyaset
Babacan Kadıköy’den Erdoğan’a seslendi ‘Biraz yavaş. Ülkeyi yayık ayranına çevirdiniz’
Emre Ulaş Cilalı Taş Devri geri döndü. Sabah 08.30'da Yeniçağ'da yayınlanacak Güncel
Emre Ulaş Cilalı Taş Devri geri döndü. Sabah 08.30'da Yeniçağ'da yayınlanacak
JPMorgan'dan Türkiye için seçim ve dolar senaryoları Ekonomi
JPMorgan'dan Türkiye için seçim ve dolar senaryoları
Samsun'da ticari araç ile otomobil çarpıştı. 3 kişi yaralandı Güncel
Samsun'da ticari araç ile otomobil çarpıştı. 3 kişi yaralandı
Juventus nefes aldı Spor
Juventus nefes aldı