Muhbir editörleri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edildi

Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da içlerinde olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı dava bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Tüm sanıklar mahkemeden, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını (HAGB) talep etti.

"YALANLAMIŞ, TEKZİPLİ TEK HABER YOK"

“Muhbir” hesabı yöneticisi Çardaklı, haberlerinin gazetecilik ilkelerine uygun olduğunu ifade ederek “Yalanlamış, tekzipli tek haber yok hepsi videolu, kanıtlı. 10 yıldır gazetecilik yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Haberlerimde suç yok, hepsinin arkasındayım” dedi.

Sosyal medya hesabı “Muhbir”in yöneticilerinden olan ve 78 gündür tutuklu bulunan Serkan Kafkas, “Kaynaklı, atıflı, tırnak içinde haberler paylaşıyor olmamıza rağmen biz neden suçluyuz anlamakta güçlük çekiyorum. Bir grubu, etnik sınıfı aşağılama kaygısı yok. Irksal nefret, ayrım söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

TAHLİYE KARARI

Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edildi. Tahliye kararını Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Twitter hesabından duyurdu.