Son dakika... Odasına cephanelik dizen hakime soruşturma açıldı

İzmir Adliyesi'nde bulunan dinlenme odası, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur’un "mini cephanelik sergisine" ev sahipliği yapıyor.
BirGün yazarı Timur Soykan geçtiğimiz günlerde, Tabur'un silah sergisinin önünde Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcılarıyla poz verdiğini yazmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ortaya çıkan fotoğrafın ardından soruşturma başlatıldığını, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin sonlandırıldığını açıkladı.
İlgili Haberler