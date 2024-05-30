Suriyelilerden askeri araçla insan kaçakçılığı. Şeytanın aklına gelmeyecek plan

Türkiye'nin gündemini sarsan yeni bir kaçakçılık yöntemi ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinden satışa çıkardığı eski araçları satın alan bir çete, kamuflajla araçlara tekrar 'askeri araç' görünümü vererek sınırda kaçakçılık yapıyor. Bu olay, daha önce duyulmamış bir yöntem olarak dikkatleri üzerine çekti.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun "Makam aracında insan kaçakçılığı" haberiyle gündeme gelen olayın ardından, Terkoğlu bu kez "Her gördüğün kamuflajlıyı asker sanma" başlıklı yazısında bu yeni kaçakçılık yöntemini detaylı bir şekilde anlattı.

Yazıya göre, 2023 yılının mayıs ayında başlayan bu kaçakçılık yöntemi, aynı yılın aralık ayına kadar devam etti. Çete üyeleri, sınırdan kaçak mal taşıdıkları araçların arkasına takılan askeri görünümlü araçlarla dikkat çekmeden operasyonlarını gerçekleştirdi. Ancak, Kilis'teki iki özel harekat polisinin dikkati, bu organize suç şebekesinin faaliyetlerini sona erdirdi.

SİLAH DEDİKLERİ BEBEK SESİYMİŞ

Polisler, şüphelendikleri aracı durdurduklarında araçta mühürlü kapalı kutuda silah taşıdıklarını söyleyen kişilerle karşılaştı. Ancak, polisler aracı kontrol ettiklerinde, kutulardan bebek sesi gelmeye başladı. Kutuları açtıklarında ise kaçakçılarla karşılaştılar. Bu olayın ardından, çete üyelerinin içinde emekli askerlerin de olduğu belirlendi.

ARAÇLAR SATILIĞA ÇIKARILDI İDDİASI

Sahibinden.com isimli alışveriş sitesinden yapılan bir satış ilanını da sosyal medya hesabından paylaşan Terkoğlu, kaçakçılar tarafından kullanım ömrünün tamamlandığı araçların satılığa çıkarıldığını belirtti.

İşte Terkoğlu'nun konuyla ilgili yazısı;

"İHRAÇ SÜRECİ BAŞLADI"

Konuyu, CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu ile de konuştum. O da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemini teyit etti ve şunları söyledi: