Son dakika... Öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu

Binlerce öğretmenin merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı. Yayımlanan karara göre başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında uzmanı oldukları ve atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri şehri seçecek.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav yerleri, 10 Haziran tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı.