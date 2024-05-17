Son dakika... Öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı. Başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Binlerce öğretmenin merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu yayımlandı. Yayımlanan karara göre başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında uzmanı oldukları ve atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri şehri seçecek.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav yerleri, 10 Haziran tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak.

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NE OLMUŞTU?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı.

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