SON DAKİKA: ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SON DAKİKA: ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı!

ÖSYM, tüm sınav takvimlerinin tarihlerini açıkladı. İşte 2025 yılı tüm ÖSYM sınavlarının yapılacağı tarihler...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Ersoy paylaşımında, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi. ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi”ne 13 Kasım 2024 günü saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden paylaştı.

2025 yılı tüm ÖSYM sınavlarının tarihleri ise şu şekilde;

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