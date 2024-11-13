SON DAKİKA: ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Ersoy paylaşımında, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. pic.twitter.com/eNftuIY6ZJ — Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) November 13, 2024

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi. ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi”ne 13 Kasım 2024 günü saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden paylaştı.

2025 yılı tüm ÖSYM sınavlarının tarihleri ise şu şekilde;