Son dakika... Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sakarya Milletvekili Saffet Sancaklı'nın partiden istifasının istendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Saffet Sancaklı'nın TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırladığı toplantıda, "13 adayın 13'ü de AK Partili olsa Kocaeli'ne gelmeyeceğim" dediği belirtilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili olarak "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" yorumunu yapmıştı.

"TÜRK ADALETİ ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIMI DA ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saffet Sancaklı ise söz konusu ifadeleri kullanmadığını söyledi.

Sancaklı "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim" dedi.

"Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim" dedi.

Sancaklı, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı’nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır."