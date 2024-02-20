Son dakika.. Sarıyer Belediye başkanı bağımsız olarak seçime girecek. CHP'nin aday göstermemişti

Kaynak: Halk tv
Son dakika.. Sarıyer Belediye başkanı bağımsız olarak seçime girecek. CHP'nin aday göstermemişti
CHP’nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

CHP’nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini talep etmişti. Şükrü Genç, 31 mart tarihinde yapılacak olan seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı.

"KISA ÇÖP UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALACAK"

Genç, yaptığı basın açıklamasında "Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de." ifadelerini kullandı.

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