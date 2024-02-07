Son dakika.. Selahattin Demirtaş'tan Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine ilk yorum

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde DEM Parti’den İBB adayı olabileceğini açıklayan Başak Demirtaş, bugün yaptığı açıklamada adaylıktan geri çekildiğini açıklamıştı. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Açıklamasında Başak Demirtaş’ın adaylık açıklamasının DEM Parti’ye güç vermek için yapıldığını belirten Selahattin Demirtaş, “Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Bugün konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başak Demirtaş aday olmayacağını duyurmuştu.

Başak Demirtaş aday olmayacağını yazılı açıklama ile duyurmuş, açıklamasında ise "Partimizle ortak karar aldık. Ortak kararımız adaylık beyanının başvuruya dönüşmemesidir" sözlerini kullanmıştı.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Başak Demirtaş’ın aday olmayacağı hakkında DEM Parti’de sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapmış ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti, yaptığı açıklamada Başak Demirtaş’a teşekkür etmiş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sevgili Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini biliyoruz” sözlerini sarf etmişti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Başak Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş bugün eşi Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesi hakkında ilk açıklamasını yaptı. Açıklamasında Başak Demirtaş’ın adaylık açıklamasının partiye güç vermek için olduğunu ifade eden Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullandı: “Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz”

Selahattin Demirtaş’ın Başak Demirtaş hakkında yaptığı açıklamayı DEM Partili Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinin önünde açıkladı.