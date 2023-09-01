Son dakika. Siirt'te deprem

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 07.35'de Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntı Siit'te kısa kısa süreli paniğe neden oldu.
Son dakika haberi... AFAD Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 07.35'de Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntı Siit'te kısa kısa süreli paniğe neden oldu.