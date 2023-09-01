Son dakika. Siirt'te deprem

Son dakika haberi... AFAD Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika. Siirt'te deprem

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 07.35'de Siirt merkezde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı Siit'te kısa kısa süreli paniğe neden oldu.

070820210110590128432.jpg

deperem.jpg

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Dünya bakır devi hırsızlık şokuyla karşı karşıya Ekonomi
Dünya bakır devi hırsızlık şokuyla karşı karşıya
Yüzde 25 sınırı aşılabilecek. Ev sahibi ve kiracılar arasında yeni dönem Güncel
Yüzde 25 sınırı aşılabilecek. Ev sahibi ve kiracılar arasında yeni dönem
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İspanyol şirketlere darbe suçlaması Dünya
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İspanyol şirketlere darbe suçlaması
Kasırga otoyoldaki araca takla attırdı Dünya
Kasırga otoyoldaki araca takla attırdı
Kaçak Suriyelilerin arkasında kimin olduğunu Fatih Ergin ortaya çıkardı. Plaka detayını yakaladı Güncel
Kaçak Suriyelilerin arkasında kimin olduğunu Fatih Ergin ortaya çıkardı. Plaka detayını yakaladı
Adana'da çıkan yangına TOMA müdahale etti Güncel
Adana'da çıkan yangına TOMA müdahale etti
Av yasağının bitmesiyle sezonun ilk balıkları avlandı Yaşam
Av yasağının bitmesiyle sezonun ilk balıkları avlandı