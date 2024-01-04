Son dakika.. Son dakika.. MİT'ten Irak'ta flaş operasyon

MİT Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı operasyonlarında durmaksızın devam ediyor. Yapılan son operasyonda Süleymaniye’de faaliyet gösteren ve Türkiye’ye eylem yapma hazırlığında olan Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi.
MİT ajanları Sadık Şeyh Ahmet’in yerini belirledikten sonra nokta operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.
Suriye’de çıkan iç savaş sonrasında Türkiye’ye gelen Berxedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet 2015 yılında Suriye’ye geri döndü. Burada PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyetlerine başlayan Şeyh Ahmet uzun bir süre Suriye’de örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulundu.
Ardından Irak’a geçen Şeyh Ahmet Irak’ın Süleymaniye şehrinde PKK’nın üst düzey mensupları ile birlikte hareket ediyordu.