Son dakika.. Son dakika.. Erdoğan Kabine sonrası açıklama yapıyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kocaeli'deki patlamada yaralananlara Allah'tan şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini sonuna kadar açmakta kararlıyız. Hükümet olarak kutlu yürüyüşe hizmet edecek enerji ve inanca sahibiz. Devlet olarak altyapı ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım.

Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.

AKBELEN ORMANI HAKKINDA

Ülkemizin elektrik üretim tesislerinden biri olan Kemerköy termik santralinin yeni kömür üretim sahasıyla ilgili engelleme gayretleridir. Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor.

Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir.

Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız.

"EYVAH YALNIZ KALDIK DİYORLAR"

Kavga ve skandal muhalefet cephesinde hiç kesilmiyor. Matematik uzmanı oldukları için 38-39 milletvekili yavrucaklara veriyorlar sonra 'eyvah yalnız kaldık' diyorlar. Ayak oyunlarıyla birbirleriyle uğraşıyorlar. Türkiye vizyonsuz bir muhalefete sahiptir. Kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencillikleri asla unutulmayacaktır. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.

"EKONOMİK ZORULUKLARI BİZ DE GÖRÜYORUZ"

Ekonomik zorlukları biz de görüyoruz. Dillendirilen serzenişleri yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayet karşısında insanlara ayar verenlerden asla olmadık. Milletimizin sözünün başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim görevimiz milletin sesine kulak verip eser ve hizmetleri yapmaktır. Doğru politikalarla bu hassasiyetimizden taviz vermedik. Ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarına imza attık. Her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüterek milli geliri 1 trilyon sınırına getiriyoruz. İstihdamı 32 milyon kişiye çıkardığımız bir Türkiye var. Vesayetten teröre, darbeden ekonomik tuzaklara kadar karşılaştığımız sorunları saymıyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamına her alanda refahlarını yükseletecek bir altyapı kurduk. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık. Güvenliği her alanda tesis ettik. Adaleti, Türk milleti için çalışan bir kurum haline getirdik.

"ENFLASYON KONUSUNDA EN BÜYÜK BAŞARI BİZİM DÖNEMİMİZE AİTTİR"

Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Biz Türkiye'nin sadece güncel değil çok eskiden gelen kronik sorunuyla mücadele ediyoruz. Enflasyonu yüzde 6'ya kadar düşürende biz olduk. Enflasyonu yeniden tek haneye biz indireceğiz. Dikkat edilirse bu süreçte asla ödün vermediğimiz 2 husus vardır. Biri istihdam diğeri de büyüme.

"DEVLETLERİN DE HAYATLARINDA DALGALANMALAR OLABİLİR"

Her bir vatandaşımıza buradan sesleniyorum. Ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. Hem içerde yaşadıklarımız hem de bölgesel krizlerin birtakım sorunların yol açtığı sıkıntılar gelip geçicidir. Türkiye'nin gücü geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Bu dönemde hep birlikte yapmamız gereken milletin ortak değerleridir. Bunu başardığımızda önümüzde kimse duramaz. Kurumlarımızın çalışmalarında, sistemin işleyişinide hala eksikler mi var? İki elin parmakları gibi kenetlenirsek hepsinin üstesinden geliriz.

BAŞÖRTÜ DÜZENLEMESİ

Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz.

YAŞ KARARLARI

Yüksek Askeri Şura toplantımız ordumuzun gücüne güç katmıştır. Türkiye'ye fedakatca hizmet etmiş tüm komutanlarına teşekkür ediyorum. Yeni göreve başlayacaklara başarılar diliyorum.

