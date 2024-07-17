Son dakika... Tanju Özcan disipline sevk edildi

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle bugün toplanan CHP MYK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP eski lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kendisine sadık 50 vekil olduğunu söylediği iddiası sonrası Tanju Özcan sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulunmuştu.

"SEN TANRI MISIN, TARİKAT LİDERİ Mİ?"

Geçtiğimiz sene Değişim adı altında Ankara'ya yürüdüğünü hatırlatan Tanju Özcan, o dönem neredeyse herkesin sessiz kaldığını hatırlatarak; Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak Kurultay'da da şimdi de yaptıklarıyla Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdalısı olduğunu iddia etmişti.

Özcan, "50 sadık vekil varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diyerek Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilen sözlere tepki göstermişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CENAZEME KATILMA YANITI

"Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, cenazesine katılmasını istemediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;

Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak.

Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum.

Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.

Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…

Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin.

Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun…

Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;

Aklını başına al…

Tanju, ne kadar kin varmış içinde…

Kinini daha da diri tut ve kork!

"Tanrı mısın?" Ne demek?

Allah'a sığınırım.

"Tarikat lideri misin?" Ne demek?

Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır.

Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez…

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum...

Yazık sana, sana verdiğim emeklere…

SADIK VEKİL İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gazeteci Vedat Yenerer'e yaptığı açıklamada, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Evet doğru" yanıtını verdiği iddia edilmişti.

Vedat Yenerer'in yaptığı açıklamaların sonrasında Kılıçdaroğlu, "CHP’de en az 50 milletvekili bana sadık" diye bir açıklama yapmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu, "CHP’de bütün vekiller partiye sadıktır. Kişilere değil. Benim '50 milletvekili bana sadık' diye bir cümlem asla olmamıştır. CHP’de böyle bir şey mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.