Son dakika... TBMM'de milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu

Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyumun ardından TBMM'de DEM Partili milletvekilleri yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek grup önerisi verdi.

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak grup önerisini açıklayan konuşmasını yaptıktan sonra DEM Partili milletvekilleri, kayyum atandığı gerekçesiyle ellerindeki pankartlarla kürsüyü işgal etti.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın tüm uyarılarına rağmen DEM Partililer kürsü işgaline son vermeyince oturuma ara verildi.

Oturuma ara verilmesine rağmen işgal sona ermeyince, Meclis Başkanı Karaca, genel kurulu oturuma kapattı.

KAHROLSUN PKK SLOGANLARI

Bu karar üzerine DEM Partili vekiller slogan atarken, AKP'li vekiller DEM'lilere müdahale etti. AKP'li vekiller bu sırada "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Milletvekilleri arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda fiziksel kavgaya dönerken, AKP'li vekiller, DEM Partili vekillerin ellerindeki dövizleri almaya çalıştı.

Bu sırada itiş kakış yaşanırken, yere düşen milletvekilleri oldu. AKP'li vekillerin DEM Partili vekillerin ellerinden aldıkları pankartları yerlere attıkları görüldü.