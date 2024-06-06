İsrailli temsilci konuşurken salonu terk ettiler. Birleşmiş Milletler toplantısına damga vuran an

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Konferansının Filistin Özel Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki işçilerin durumuyla alakalı ILO Özel oturumunda İsrail katliamlarını kınayan Işıkhan, Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne beklenmektedir ifadelerini kullanarak, dünya sendikalarını İsrail’e yönelik boykot yapmaları için çağırdı.

İSRAİL TEMSİLCİSİNİN KONUŞMASI SIRASINDA SALONU TERK ETTİLER

İsrail temsilcisinin konuşmasının başında Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram ve yanındaki heyetin çekilmesi sonrası onlarca ülkenin heyetleri uluslararası toplantıda dayanışma gerekçesiyle geri çekildi. Türk heyeti de İsrail temsilcisinin konuşması sırasında salonu terk etti.