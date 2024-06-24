Son dakika... Temel Karamollaoğlu hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Temel Karamollaoğlu hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

Saadet Partisi’nde yapılacak olan genel başkanlık seçimi öncesi, partinin mevcut lideri Karamollaoğlu, genel başkanlık yarışında hangi adayı destekleyeceğini açıkladı.

Saadet Partisi’nde genel başkanlık seçimi yaklaşırken, mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’ndan seçim öncesi flaş açıklamalar geldi.

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Karamollaoğlu, daha önce partisinin 30 Haziran’da yapacağı kurultayda aday olmayacağını açıklarken, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ittifak halinde Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan'ın adaylığında karar kılındığını ve Başkanlık Divanı'nın da bunu onayladığını duyurdu.

"Bin 300'den fazla teşkilat başkanımız genel başkanlık için fikirlerini beyan etti. 100 kişiden fazla isim ortaya atıldı. En fazla ismi belirlenen 5 kişinin ismi için teşkilatlarla bir kez daha toplandık. Bu kanaat edinmek için yapılan çalışmaydı, oylama değildi.

Bu isimlerin en önünde gözüken isim Mahmut Bey oldu. Recai Bey başta olmak üzere Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Mahmut Bey'in bu görevi yürütmesinin doğru olacağı ifade edildi. Mahmut Bey'in önümüzdeki kongrede aday olmasının şimdilik benimsendiğine şahit olduk. Bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum."

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Mahmut Arıkan

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