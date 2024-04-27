Son dakika... Tolga Akalın adaylıktan çekildi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Tolga Akalın adaylıktan çekildi
Son dakika... İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın adaylıktan çekildi. Akalın'ın kendisine oy veren delegeleri de serbest bıraktığı iddia edildi.

İYİ Parti Kurultayı'ndan ilk tur sonuçlandı.

İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazken, 327 oy ile üçüncü sırada yer alan Tolga Akalın adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Akalın, adaylıktan çekilirken herhangi bir adayı işaret etmeyerek delegelerini serbest bıraktı.

AKALIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Adaylıktan çekilen Tolga Akalın'dan ilk açıklama geldi. Siyaset tabanla yapılır ifadelerini kullanan Akalın delegelerin ferasetine inanıyorum dedi.

Akalın, "Delegemiz burada bir irade ortaya koydu ve bir fotoğraf verdi. Delege ‘Benim ferasetime güvenin’ dedi. Dolayısıyla ben delegemizin ferasetine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İYİ Parti yeni genel başkanını ikinci tur sonucunda belirlemiş olacak. İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Koray Aydın ya da Müsavat Dervişoğlu olacak.

İLK TURDA KİM NE KADAR OY ALDI?

Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370 , Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 delegeden oy aldı. İlk turda kayıtlı 1302 delegeden 1178'i oy kullandı.

Oyların 1171'i geçerli, 7'si ise geçersiz sayıldı.

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