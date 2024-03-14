Son dakika... Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu; Trendyol Süper Lig'in 30. hafta hakemlerini açıkladı.
Hakemler dijital atama yöntemiyle belirlendi.
17 Mart Pazar günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Papara Park Stadı'nda oynanacak dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig 30. hafta hakemleri şöyle:
15 Mart Cuma
20.30 Pendikspor-İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Karagümrük-Konyaspor: Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor-Kayserispor: Emre Kargın
16.00 Ankaragücü-Başakşehir: Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.30 Adana Demirspor-Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar
13.30 Rize-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Hatay-Samsunspor: Burak Şeker
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler.