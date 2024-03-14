Son dakika... Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu; Trendyol Süper Lig'in 30. hafta hakemlerini açıkladı.

Hakemler dijital atama yöntemiyle belirlendi.

17 Mart Pazar günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Papara Park Stadı'nda oynanacak dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig 30. hafta hakemleri şöyle:

15 Mart Cuma
20.30 Pendikspor-İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Karagümrük-Konyaspor: Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor-Kayserispor: Emre Kargın
16.00 Ankaragücü-Başakşehir: Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.30 Adana Demirspor-Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar
13.30 Rize-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Hatay-Samsunspor: Burak Şeker
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler.

İlgili Haberler
Helal olsun Icardi. Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti
Helal olsun Icardi. Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti
A Milli Takım'ın EURO 2024'te giyeceği formalar internete sızdı
Hollandalı golcü futbolcu takımıyla kampa gittiği Dubai'de tutuklandı
Hollandalı golcü futbolcu takımıyla kampa gittiği Dubai'de tutuklandı
Fenerbahçe'nin attırdığı imza İtalya'da ses getirdi
Fenerbahçe'nin attırdığı imza İtalya'da ses getirdi
Fatih Terim Yunanca konuştu
Erzurum'da yaşanan skandalı ortaya çıkardı. Recep Çınar yazdı
Son Haberler
Star Wars’ın çocuk yıldızı psikolojik tedavi görüyor Dünya
Star Wars’ın çocuk yıldızı psikolojik tedavi görüyor
İstanbul'da oy pusulası değişti Gündem
İstanbul'da oy pusulası değişti
Perakendede Türkiye’nin yıldızı parlıyor Ekonomi
Perakendede Türkiye’nin yıldızı parlıyor
Emeklilerin nasıl zam alacaklarını açıkladılar Gündem
Emeklilerin nasıl zam alacaklarını açıkladılar
Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi Yerel Haberler
Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Sağlık turizminde hedef 5 milyar dolar Ekonomi
Sağlık turizminde hedef 5 milyar dolar