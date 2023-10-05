Son Dakika... TSK üssüne roketatarlı saldırı

Suriye’de PKK/YPG terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenledi.

KAYNAK: DHA
Son Dakika... TSK üssüne roketatarlı saldırı

Saldırıda 5 polis ve 3 asker yaralandı. Saldırıya karşılık veren TSK, teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlarla vurdu.

Saldırı Akşam Saatlerinde Gerçekleşti

Suriye’nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki TSK’nın üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis’te bulunan hastanelere kaldırıldı.

TSK Teröristleri Ateş Altına Aldı

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG’li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı. TSK, terör örgütünün saldırısına kararlılıkla karşılık verdiğini ve teröristleri kaynağında yok etme stratejisini sürdürdüğünü açıkladı.

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