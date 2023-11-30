Son dakika... TTB davasında karar

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme kararıyla görevden alındı.

TTB Merkez Konseyi, karar kesinleşene karar göreve devam edeceğini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır" denildi.

Konsey üyelerinin karar kesinleşene karar görevine devam edeceği belirtilen açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır!" ifadelerine yer verildi.

BUGÜNKÜ KARAR DURUŞMASI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTI

Bugün yapılan duruşma öncesi TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bazı parti temsilcileri ve STK sözcüleri birtakım açıklamalarda bulunmuştu.

FİNCANCI: KONSEYİ 'AMAÇ DIŞI FAALİYET GÖSTERME’ GEREKÇESİYLE GÖREVDEN ALMAYA ÇALIŞMAKTALAR. AMAÇ DIŞI FAALİYET GÖSTEREN TTB DEĞİL

TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliye önünde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Biz TTB’yiz görevimizin başındayız. Hukuki dayanaktan yoksun bir davanın hukuki duruşması için tekrar Dışkapı Adliyesi önündeyiz. Seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya çalışmak, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerini susturmak iktidarın siyasi ajandasında önemli bir yer tutuyor. Bunu biliyoruz. Anayasa’yı tanımayan ve hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmış olan iktidar hukuksuzlaştırmayı anayasasızlaştırma ile taçlandırmakta, her bir kurum ve birey için hayati olan anayasal hakların ilga edilmesine uğraşmaktadır. Bizi hak öznesi yurttaşlar olmaktan çıkaran aynı zihniyet, bugün yine benzer yollarla TTB Merkez Konseyi’ni 'amaç dışı faaliyet gösterme’ gerekçesiyle görevden almaya çalışmaktadır. Amaç dışı faaliyet gösteren TTB değil, Anayasa’yı ve adaleti korumakla görevli olan ama korumamakta ama yok etmekte kararlı olan kurumlardır.

TTB’nin amacı; meslektaşlarının güvenli çalışma ortamlarında çalışmasını sağlamaktır. TTB’nin amacı; koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir. TTB’nin amacı; akademik özgürlüklerin tesisi ve nitelikli tıp eğitimi için mücadele etmektir. TTB’nin amacı; deprem bölgesinde dayanışmayı örgütlemek, yıkılan bir kentin çocuklarının sağlıklı büyümelerini sağlamaktır. TTB’nin amacı; toplum sağlığını bütüncül olarak ele almak ve geliştirmektir. TTB’nin amacı; hekimlerin mesleki bağımsızlığını korumaktır. Topluma kendi söylediğini tekrarlamak dışında bir amaç biçmeyenler için Türk Tabipleri Birliği’nin faaliyetleri amaç dışı gibi görünebilir. Aldırmıyoruz. Biz görevimizin başındayız.”

TTB’ye destek olmak için parti ve STK temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda şunları söyledi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Bugün burada yaşam hakkını, toplumu demokrasiyi insan haklarını savunduğu için siyasi bir davayla yargılanmaya susturulmaya çalışılan Tabipler Birliği’nin yanındayız. TTB, Türkiye’de demokrasi mücadelesinin bir yuvasıdır. Bizler hekimler olarak meslek ilkelerimizi, toplumun yaşam hakkını Tabipler Birliği’nde öğrendik. Tabipler Birliği’yle hekimlerimizin onurlu örgütüyle birlikte olmaya yol yürümeye ve toplumun sağlık hakkını, yaşam hakkını savunmaya, demokrasiyi savunmaya, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı ve sağlığı savunmaya devam ediyoruz. Bugün burada açılan bu dava hukuki değil, Türkiye’de muhalif duruşu, gerçekleri ifade eden sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini ve toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik siyasi bir davadır.

DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender: AKP iktidarının bilinçli tercih ettiği yanlış politikalarının yanında meslek örgütlerine yönelik hukuksuzca yapılan saldırılara karşı direncimizi göstermek için mücadele ve dayanışmayı örmemiz kaçınılmazdır. TTB yöneticilerinin görevden alınması için 10 aydır sürdürülen dava Türkiye’deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun göstergesidir.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül: Bugün TTB ile dayanışmamızı göstermek için buradayız. Kentsel dönüşüm adı altında kamusal dönüşümlerimiz heba edilirken deprem gerçeği karşısında yurttaşlarımız korumasız, savunmasız bırakılırken sağlık sistemi çökertilirken isteniyor ki bütün bu yağmaya yıkım sürecine kimse ses çıkarmasın.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ve var olan merkez konseyinin görevlerine son verilerek yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi için 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Şebnem Korur Fincancı''nın görevlerine son verilmesini istemişti. Ayrıca davalılar yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesini istedi.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi''ne açılan davada, TTB Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı''nın görevlerine son verilmesi, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi talebinde bulundu.

Davada, Fincancı''nın katıldığı bir canlı yayında TSK''nin "kimyasal silah" kullandığı iddialarına ilişkin değerlendirmesi tekrar gündeme getirildi. Dilekçede Fincancı''nın "örgüt yanlısı" söylemde bulunduğu iddia edildi.