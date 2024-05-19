Son dakika... Türk helikopteri ve İHA'ları İran'a gidiyor. MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada İran makamları tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin görevlendirildiğini belirtti.

AZERBAYCAN DÖNÜŞÜ HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katıldıktan sonra dönüş yolunda helikopter konvoyu kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirmişti. Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da kazaya karışan helikopterlerden birinde olduğu bildirilirken, İran devlet televizyonu kazadan saatler sonra Reisi'nin düşen helikopterinin bulunduğunu duyurdu.

İRAN KIZILAYI HELİKOPTER BULUNDU HABERİNİ YALANLADI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

"HELİKOPTERİN YERİ TESPİT EDİLDİ"

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiğini bildirdi.