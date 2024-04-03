Son dakika... Van'da mazbata yeniden DEM Parti'ye verildi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Van'da mazbata yeniden DEM Parti'ye verildi
Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesini kazanan Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti.

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Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı. Kurul, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

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DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

DEM Parti karar sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına hükmedip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a vermişti.

Van'da yapılan yerel seçimlerde DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, seçimi 245 bin 573 oy ve yüzde 55.48'lik oy oranıyla tamamlamıştı.

AKP'nin adayı Abdulahat Arvas ise 120 bin 147 oy ve yüzde 27,15 oy oranı ile seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

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Abdulahat Arvas ve Abdullah Zeydan
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31 Mart 2024 Van Yerel Seçim Sonuçları

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