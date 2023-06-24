Son Dakika... Wagner Moskova kapılarına dayandı

Rus yönetimine başkaldıran özel askeri şirket Wagner güçlerinin başkent Moskova’ya 360 kilometre mesafede bulunan Lipetsk bölgesine ulaştıkları bildirildi.

Son Dakika... Wagner Moskova kapılarına dayandı

Rusya lideri Vladimir Putin’e karşı ’isyan’ başlatan paralı askeri şirket Wagner’in patronu Yevgeny Prigojin ve ordusu Moskova’ya doğru ilerlerken, Wagner’in Rostov ve Voronej’den sonra Moskova’ya 360 kilometre mesafede bulunan Lipetsk bölgesine ulaştığı kaydedildi.

Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyuran Lipetsk Valisi Igor Artamonov, Telegram hesabından, “Yetkililer halkın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor. Durum kontrol altında" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya lideri Putin'in Ukrayna işgalinde cepheye sürdüğü paralı asker grubu Wagner, Rus ordusunun birliklerini bombardımana tuttuğunu söyleyerek sınır kenti Rostov'u ele geçirdi. Sabah saatlerinde televizyona çıkan Putin, "Sırtımızdan bıçaklandık" dedi, Wagner'in Moskova'ya doğru ilerlediği bildiriliyor.

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