Son dakika.. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden milletvekili AKP'ye katıldı

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Son dakika.. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden milletvekili AKP'ye katıldı
14 Mayıs tarihinde İstanbul'dan Milletvekili seçilen Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu, Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde AKP'ye katıldı. Pamukçuya rozetini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

31 Mart seçimlerine 1 hafta kala Cumhur İttifakı’nın büyük İstanbul mitingi Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi. Sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına dikkat çeken bir ismi davet etti.

Partisinden istifa eden Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AKP’ye katıldı. Pamukçu'ya AKP rozetini Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Yerel seçimler öncesinde İBB Başkanlığını isteyen Cumhur İttifakı, Atatürk Havalimanında Büyük İstanbul Mitingi düzenledi. İBB adayı Murat Kurum’un ardından sahneye çıkan Erdoğan, YRP’den istifa eden Suat Pamukçu’yu yanına davet ederek AKP rozetini taktı.

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NE OLMUŞTU?

20 Şubat tarihinde partisi YRP’den istifa eden YRP İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etmişti.

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