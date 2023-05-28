Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bitti. İstanbul’da oyların sayımına başlandı.

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama

81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Saat 08.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’da bitti.

Oy verme işleminin bitmesinin ardından oyların sayımına geçildi.

"OY VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM İLETİLME"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener, sandıkların kapatılmasının ardından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme sürecini etkileyen herhangi bir olumsuz durum iletilmemiştir. İtirazlar değerlendirilmiştir. Sağduyulu seçmenlerimize ve adaylarımıza, personelimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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