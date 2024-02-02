Son Dakika... Zeytinburnu'nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: AA / DHA / İHA
Son Dakika... Zeytinburnu'nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı
Zeytinburnu Pazartekke Topkapı durağında tramvay başka bir tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler durdu.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar hattı, Topkapı-Cevizlibağ arasında yaşandı. Makas bölgesinde manevra yapan tramvaya, arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada makinist yaralandı.

Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Bölgeye gelen teknik ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

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