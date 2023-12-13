Son fotoğrafı kendi katiliyle çektirdi. İmzasını isteyen adam az sonra onu öldürecek

Kaynak: Haber Merkezi
Son fotoğrafı kendi katiliyle çektirdi. İmzasını isteyen adam az sonra onu öldürecek
Takıntılı hayranı tarafından vurulan The Beatles' adlı müzik grubunun en meşhur üyesi John Lennon’ın katiliyle çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

John Lennon, 8 Aralık 1980'de takıntılı hayranı Mark David Chapman tarafından Dakota Apartmanları'nın önünde vurularak öldürülmüştü.

Lennon’un takıntılı hayranıyla fotoğraf çektirdiği görüldü.

Olay şöyle gerçekleşti:

Takıntılı hayranı Mark David Chapman 8 Aralık günü Lennon’un yaşadığı Dakota binasına geldi ve saat 17.00 sularında "Double fantasy" albümünü John'a imzalattı. Fotoğraf tam o anı gösteriyor.

John’un geri döneceğini bildiği için Dakota'nın giriş kapısının önünde beklemeye devam etti.

Tahmini doğru çıkmıştı, siyah bir limuzin içinden Lennon inmişti.

Mark “Mr.Lennon” diye seslenerek beş el ateş edip, John Lennon’u öldürmüştü.

Chapman tutuklandıktan sonra şartlı tahliye için 12 kez başvurdu.

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Başvuruları her defasında reddedildi. Chapman Şubat 2024'te şartlı tahliye kurulu önüne yeniden çıkacak.

43 yıl önce bugün John Lennon aramızdan ayrıldı. R.i.p John Lennon.

Son fotoğrafının kendi katiliyle çektirmesi dikkat çekti.

John Lennon'ın son sözleri de ortaya çıktı. Beatles grubunun yıldızının vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan apartman görevlisi tarafından son sözleri açıklandı.

Chapman olayı şu sözlerle anlatmıştı:

Onu öldürdüm... Çünkü o çok çok çok ünlüydü ve tek sebep bu ve ben ünlenmek istiyordum. Çok bencilce.

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