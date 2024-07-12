Son günlerde sıklıkla görülüyor! Uyarı geldi: Bunları yapanın hayatta kalma şansı yok

Düzenleme: Kaynak: DHA
Son günlerde sıklıkla görülüyor! Uyarı geldi: Bunları yapanın hayatta kalma şansı yok

Son zamanlarda sıklıkla görülen ve ölümlere yol açan yıldırım düşmesine ilişkin uyarılarda bulunan Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, “Eğer arazide yakalandıysak çök ve kapan yapmamız lazım. Bazı insanlar toprağa yüzüstü yatıyor. Bu doğru bir mantık değildir. Çünkü elektrik yüküne daha çok maruz kalıyor ve ciddi boyutta ölüm riski daha da artıyor.” dedi.

Küresel ısınma nedeniyle son günlerde artan yıldırım düşmesi vakaları, can ve mal kayıplarına neden oluyor. SCÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, yıldırım hakkında uyarılarda bulunurken, açık alanda yıldırıma maruz kalınması durumunda alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi.

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Yıldırım düşmesi olaylarının arttığını ve iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirten Dr. Kartal, “Özellikle son zamanlarda yıldırım vakalarında ciddi oranda artış olduğunu görüyoruz. Artan yıldırım vakalarının beşeri anlamda insanlara ve diğer canlılara ciddi zararlar verdiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda sürüler halinde yayılan hayvanlara yıldırım çarpması neticesinde öldüğü haberlerini gördük. Günümüzde tarlada çalışan çiftçimizin, çobanlarımızın can kayıplarını görüyoruz. Yıldırım ciddi boyutta açık alanlara sirayet ediyor ve kendisini hissettiriyor. Bundan kaynaklı son zamanlarda can kayıpları oluyor” dedi."

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“ÇÖK VE KAPAN YAPMAMIZ LAZIM”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, son zamanlarda sıklıkla görülen ve ölümlere yol açan yıldırım düşmesine ilişkin uyarılarda bulundu. Kartal, “Hava raporlarını ve tahminlerini ciddi oranda takip etmemiz lazım. Eğer arazide yakalandıysak çök ve kapan yapmamız lazım. Bazı insanlar toprağa yüzüstü yatıyor. Bu doğru bir mantık değildir. Çünkü elektrik yüküne daha çok maruz kalıyor ve ciddi boyutta ölüm riski daha da artıyor.” dedi.

son-gunlerde-siklikla-goruluyor-uyari-geldi-bunlari-yapanin-hayatta-kalma-sansi-yok-yenicag-3-001.jpg

Küresel ısınma nedeniyle son günlerde artan yıldırım düşmesi vakaları, can ve mal kayıplarına neden oluyor. SCÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, yıldırım hakkında uyarılarda bulunurken, açık alanda yıldırıma maruz kalınması durumunda alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi.

son-gunlerde-siklikla-goruluyor-uyari-geldi-bunlari-yapanin-hayatta-kalma-sansi-yok-yenicag-4-001.jpg

Yıldırım düşmesi olaylarının arttığını ve iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirten Dr. Kartal, “Özellikle son zamanlarda yıldırım vakalarında ciddi oranda artış olduğunu görüyoruz. Artan yıldırım vakalarının beşeri anlamda insanlara ve diğer canlılara ciddi zararlar verdiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda sürüler halinde yayılan hayvanlara yıldırım çarpması neticesinde öldüğü haberlerini gördük. Günümüzde tarlada çalışan çiftçimizin, çobanlarımızın can kayıplarını görüyoruz. Yıldırım ciddi boyutta açık alanlara sirayet ediyor ve kendisini hissettiriyor. Bundan kaynaklı son zamanlarda can kayıpları oluyor” dedi."

son-gunlerde-siklikla-goruluyor-uyari-geldi-bunlari-yapanin-hayatta-kalma-sansi-yok-yenicag-5-001.jpg

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