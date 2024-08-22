Son haline beğeni yağdı. 10 kilo verdi

Popüler televizyon programı “Güldür Güldür Show”da canlandırdığı Naime karakteri ile tanınan başarılı oyuncu Ecem Erkek, Password yarışmasında izleyicilerin karşısına çıktı.
Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Erkek, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı.
Ecem Erkek, Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun sunduğu Password programına katılarak eğlenceli anlar yaşattı.
Güldür Güldür Show’a geri dönme kararı alan ünlü oyuncu, fit haliyle beğeni toplarken, programdaki performansı da izleyicilerden tam not aldı.
Ecem Erkek’in yanı sıra, Onur Buldu da programa geri dönen isimler arasında yer alarak, hayranlarını mutlu etti.
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