Son halini görenler tanımakta zorluk çekti! Çarkıfelek'in hostesiydi

İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra yıldızı parlatan ve ardından da Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, son haliyle gündem oldu.

İŞTE BENİM STİLİM’E GERİ DÖNDÜ

Özkızıltaş, Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlayan fenomen yarışma İşte Benim Stilim'le ekranlara geri döndü.

Gözlerden uzak sakin bir hayat süren Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şoke etti.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Geçirdiği estetik operasyonla adeta bambaşka birine dönüşen Özkızıltaş'ı görenler tanımakta zorluk çekti.

Sosyal medyada Emel Özkızıltaş için 'Yüzünü çok değiştirmiş', 'Tanıyamadım resmen', 'Başka biri gibi', 'Estetiği abartmış' şeklinde yorumlar yapıldı.

İŞTE SON HALİ